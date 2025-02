Nella serata dei duetti, i 29 big si esibiranno in brani celebri, sia italiani che internazionali. Alla fine della serata verrà proclamato un vincitore, ma i punti accumulati non si aggiungeranno a quelli delle serate precedenti. Co-conduttori Geppi Cucciari e Mahmood, ospiti Paolo Kessisoglu e la figlia. Ospite a sorpresa: Roberto Benigni

Dopo le prime tre serate, non particolarmente emozionanti e con pochi colpi di scena, stasera sul palco dell’Ariston ne vedremo delle belle. C’è anche la possibilità di una «sorpresa incredibile», come ha detto Carlo Conti nel finale della terza serata. Al suo fianco nella conduzione Geppi Cucciari, con la sua comicità dissacrante, e Mahmood, due volte vincitore del Festival. Non mancheranno omaggi ai grandi della musica italiana: Fabrizio De André, Franco Califano, Pino Daniele.

Superospite di stasera sarà Roberto Benigni che aprirà la quarta serata di questa 75esima edizione. «Per me si realizza un sogno», ha detto Carlo Conti in conferenza stampa. «Verrà a fare un saluto al pubblico, con la sua allegria, il suo entusiasmo. Mi ha detto che dovrà fare un annuncio», ha aggiunto il direttore artistico.

Quest’anno la serata delle cover è una gara nella gara. Alla fine della serata verrà proclamato un vincitore, ma i punti accumulati non si aggiungeranno a quelli delle serate precedenti. Altra novità è che quest'anno i duetti sono aperti anche agli incroci tra gli artisti in gara. Tre le coppie “interne” al festival: Tony Effe e Noemi condividono Tutto il resto è noia di Franco Califano; Achille Lauro ed Elodie incrociano le loro voci su A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè; Francesca Michielin e Rkomi propongono La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.

Ospite Paolo Kessisoglu con la figlia per cantare insieme e parlare della realtà degli hikikomori, che decidono di ritirarsi dalla vita sociale chiudendosi in casa per un lungo periodo. Sul Suzuki Stage in piazza Colombo, Benji e Fede.

Gli artisti verranno votati dal pubblico con il televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio, con un peso rispettivamente del 34%, del 33% e del 33%. L’artista più votato sarà proclamato vincitore della Serata cover. I punti accumulati per i duetti non varranno ai fini della classifica finale del festival.

