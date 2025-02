Ottava volta al Festival di Sanremo per Noemi, che si è guadagnata la partecipazione con un brano dal titolo Se ti innamori muori. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Noemi ha già partecipato a sette edizioni del Festival: nel 2010 con Per tutta la vita, che ha vinto un Sanremo Hit Award; nel 2012 con Sono solo parole, raggiungendo il terzo posto; nel 2014 con Un uomo è un albero, che gli ha conferito un Telegatto per Sanremo Social; nel 2016 con il brano La borsa di una donna; nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi; nel 2021 con Glicine e nel 2022 con Ti amo non lo so dire.

«Tutti abbiamo paura di sentirci feriti, quando esprimiamo i nostri sentimenti ci sentiamo vulnerabili. Abbandonarci nelle braccia di qualcun altro ci fa molta paura. La sensazione che se ti innamori muori serenamente», ha detto Noemi parlando della sua canzone ai microfoni della Rai.

Il testo di Se ti innamori muori

Scusa è tardi, se vuoi passo da te,

Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere,

Non rispondi se ti chiedo d’accendere,

Avere figli non è, non è,

Un discorso facile da prendere.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Credo sia normale, farsi continuamente dei pensieri strani,

Se inizia a svanire, la magia che c’era siamo già alla fine.

Perché non è più la prima volta, che prendi un treno per vedermi,

Che abbiamo l’ansia se si allungano i silenzi.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente.

Lasciami soltanto un’altra via d’uscita,

Da questa discussione che sembrava infinita,

Qualcuno dovrà perdere, perché,

Accettarsi è difficile, quando non sai qual è la strada da prendere,

Dire siam diversi è sempre dura da ammettere,

Lasciami perdere, se conosci il peggio di me.

Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente

Il significato

Noemi ha raccontato che la sua canzone «racchiude l’importanza di vivere la vita senza particolari paure: parla dell’abbandono sereno che provi quando ti innamori e, anche se è una fase di grande vulnerabilità, accettiamo la sfida di vedere come andrà a finire». All’inizio del testo, scritto da Mahmood e Blanco, la cantante si interroga anche sulla maternità: «per noi donne è complicato gestire il lavoro e i figli», ha detto.

