Chiedere a due drag queen di commentare Sanremo è un invito a nozze.

Allora, come ad ogni matrimonio che si rispetti, prendiamo posto in prima fila e facciamo la cosa che a noi riesce più naturale dopo camminare sul tacco dodici: sputare sentenze.

In un Sanremo di orgogliosa medietà, ecco la sera di mezzo, a metà settimana, con metà degli artisti.

Tanto ce n'è perché questa terza serata si senta sottostimata abbastanza da soffrire della "sindrome del figlio di mezzo", ben nota a quei figli che, per carità, gli si vuole tanto bene, ma vedessi i fratelli...

E noi in effetti, dopo non esserci affatto sorpresi per una prima serata non sorprendente ma ipertrofica, già in fibrillazione per la serata delle cover, e preventivamente polemici per la finale, questa serata un po' la guardiamo con l'aria di sufficienza riservata ai mediani, come qualcosa che sa di Ligabue, plaid e minestra riscaldata.Un po' perché in un certo senso è solo un prolungamento della seconda, un po' perché tanto ormai le canzoni le abbiamo già sentite, un po' perché insomma abbiamo diritto a riposarci anche noi.

ANSA

E allora bisognerebbe almeno riconoscerle la funzione di recupero emozionale, di terra di mezzo da guadare più che da guardare perché, dai, in questo Sanremo che non sta né di qua né di là ma nel dubbio più di qua, cosa potrebbe succedere proprio stasera di così eclatante che ci obbligherebbe davvero a guardare il Festival anziché condividere meme sul Festival?

I Duran Duran faranno una cover dei Jalisse?

Ermal Meta picchierà Topo Gigio?

Iva Zanicchi non racconterà una barzelletta? Stiamo a vedere e chissà che la serata di mezzo non riservi almeno delle mezze sorprese.​​​​​​