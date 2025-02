Si chiama Vertebre la canzone che Settembre, finalista di Sanremo Giovani, canterà al Festival di Sanremo. I quattro artisti delle Nuove Proposte presentano le loro canzoni affrontandosi in due duelli diretti per conquistare l’accesso alla finale. L’edizione 2025, che vede il ritorno alla conduzione di Carlo Conti dopo il quinquennio targato Amadeus, si tiene da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Andrea Settembre è il nome completo del cantante ventitreenne nato a Napoli, che ha spopolato su TikTok e YouTube condividendo le sue cover e canzoni. Ha già calcato dei palchi televisivi: nel 2019 è stato al talent show The Voice of Italy e nel 2023 ha partecipato a X Factor. Nella sua canzone per Sanremo, Vertebre, parla del dolore e della vulnerabilità nelle relazioni giovanili.

Il testo di Vertebre

Mi hai detto non fa niente

e poi stai lasciando solo

mi hai messo in bocca le tue colpe

e sai che questo non è il modo

giochiamo a fare i grandi ma

piangiamo all’Università

anche io mi sento a volte

un cane perso in mezzo alla città

Strappami la pelle dalle vertebre

ma dimmi pecchè non vuoi chiù parlà con me

nei tuoi occhi brucia la città

che poi stare qui con te è come perdere la dignità

trascurarsi per me è uguale a fottere

è buttarsi nel fuoco senza accendere

e tra noi due non so chi vincerà

nessuno ci ha mai detto

come si piange alla nostra età

Mi hai dato il meglio di te

le tue bugie migliori

ed io le ho strette così forte mentre

imparavo a cadere

Strappami la pelle dalle vertebre

ma dimmi pecchè non vuoi chiù parlà con me

nei tuoi occhi brucia la città

che poi stare qui con te è come perdere la dignità

trascurarsi per me è uguale a fottere

è buttarsi nel fuoco senza cenere

e tra noi due non so chi accendere

nessuno ci ha mai detto

come si piange alla nostra età

Nessuno ci hai mai detto

nessuno ci hai mai detto no

sulu per nun sparì

Strappami la pelle dalle vertebre

ma dimmi pecchè non vuoi chiù parlà con me

tra noi due non so chi vincerà

nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età

il significato

Nel suo brano Settembre parla di giovani come lui che si sentono persi. Il pezzo mixa lingua italiana e napoletana. «Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età», canta l’artista. E ancora, «giochiamo a fare i grandi ma piangiamo all’Università». Settembre rappresenta solitudine, smarrimento e sofferenze con la metafora dello strapparsi la pelle dalle vertebre, che rimanda al sentirsi vulnerabili ed esposti.

