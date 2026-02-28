(Alice Valeria Oliveri) Per noi vecchi fan della FKS Satellite, detti anche la Dark Polo Gang lucana, l’approdo di Chiello a Sanremo è una conquista spirituale, oltre che artistica. Non sarà della stessa opinione Morgan, che ha pensato bene di applicargli un trattamento Bugo preventivo lasciandolo prima ancora della serata cover di ieri, saranno state le brutte intenzioni e la maleducazione, ma nessuna brutta figura per lui. Sulla canzone mi spingerei in là con un giudizio pseudo-tecnico e azzardato da penna brillante di Pitchfork quale non sono mai stata e dico: se la FSK è la DPG lucana Chiello è il King Krule di Venosa. Sul look invece non posso che provare un misto di tenerezza e orrore di fronte al ritorno della moda Emo che ha forgiato la mia pubertà, rivisitata con un tocco di Giappone che fa molto nato nel 1999 fan di Death Note.



Chiello premio Nekomimi