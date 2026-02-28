Alice Valeria Oliveri e Giulia Pilotti commentano con noi l’ultima serata della kermesse condotta da Carlo Conti. «Non è stata una grande kermesse, inutile negarlo. Tuttavia, c’è poco da lamentarsi della conduzione asburgica di Carlo von Conti, poco da fare i nostalgici per la mancanza di Amadeus, poco da rimpiangere l’allegria di quelle atmosfere pandemiche che ci avrebbero fatto amare qualsiasi cosa trasmettesse uno spiraglio di evasione. Questo settantaseiesimo festival non era una manifestazione canora, era il funerale di Pippo Baudo»
Eccoci, dunque, a festa quasi finita. Non è stata una grande kermesse, inutile negarlo. Tuttavia, c’è poco da lamentarsi della conduzione asburgica di Carlo von Conti, poco da fare i nostalgici per la mancanza di Amadeus, poco da rimpiangere l’allegria di quelle atmosfere pandemiche che ci avrebbero fatto amare qualsiasi cosa trasmettesse uno spiraglio di evasione. Questo settantaseiesimo festival non era una manifestazione canora, era il funerale di Pippo Baudo.
Alice Valeria Oliveri e Giulia Pilotti commentano con noi l’ultima serata di questo festival di Sanremo.
PUNTI CHIAVE
22:08
Serena Brancale
22:02
Lda e Aka7Even
22:01
J-Ax
Serena Brancale
L’anno scorso scrivevo che avevo paura che Serena Brancale potesse avere l’occasione di gonfiarmi di botte e anche in questa versione più sentimentale confermo che Serena Brancale è bravissima, mi piace tantissimo, e spero di non trovarmi mai con lei in un vicolo buio. Non mi lascio ingannare da questo nuovo aspetto da spot di Dolce&Gabbana, questa mena come un fabbro e solleva dei bilancieri importanti senza fatica, soprattutto con quella mano a cucchiara con cui viene fotografata ogni sera da martedì.
Premio Virgin Active
Lda e Aka7Even
Dicono che questo è il festival dei nepo babies, quelli che un tempo chiamavamo figli di papà e che quando ci stanno simpatici chiamiamo figli d’arte. Vorrei approfittare di questo spazio concessomi per complimentarmi con Gigi D’Alessio, l’unico padre che in questi giorni ha saputo fare un passo indietro, a differenza di Gianni Morandi che ieri ha occupato il palco con la sua spropositata quantità di capelli e di Alessandro Gassmann che ha tirato su una polemica per non essere stato invitato a promuovere la sua serie Rai in quanto padre di Leo. In tutto ciò non mi è ancora chiarissimo chi tra i due artisti sia LDA e chi AKA7EVEN, ma chiedo scusa, io con i codici alfanumerici ho sempre non poche difficoltà.
Premio Codice Fiscale
J-Ax
(Giulia Pilotti) Come dicevo sto cercando casa a Milano, quindi tutto ciò che mi fa pensare a Milano mi fa arrabbiare, o mi deprime, o entrambe le cose insieme. J-Ax mi fa pensare molto a Milano, ma riesce a distrarmi con dei brutti cappelli, con questa brutta canzone che fa papaparapapa, e con una rivisitazione country di se stesso che lo rende chiaramente il Beyonce di Cologne Monzese.
Premio Cowboy Carter
Tommaso Paradiso
(Alice Valeria Oliveri) Come dissi un anno fa su queste scoppiettanti e molto ironiche pagelle a proposito di Simone Cristicchi: io ogni anno a Sanremo ho un nemico. Stavolta il nemico è Tommaso Paradiso. Parliamoci chiaro, non ho niente contro di lui né contro i suoi romantici che guidano bici rosse Atala, citano sognanti i film di Jerry Calà e mangiano Cornetti sotto le stelle mentre la Corea del Nord non potrà fermare tutto questo. È solo che, da abitante della Capitale, questa zaffata di romanordismo acuto tutto Gallagher e forza Lazio mi trascina violentemente in un posto dove adesso proprio non vorrei stare, cioè Prati.
Premio IQOS e Smart in doppia fila
Malika Ayane
(Alice Valeria Oliveri) Trascinata dal vento della polemica sulla pubblicità occulta che puntualmente scorre tra i corridoi di Sanremo, scopro non solo che “Animali notturni” è il nome del prodotto anti-age che Malika Ayane promuove in combutta fagianica con una nota imprenditrice bresciana, ma anche il titolo di un film con Jake Gyllenhaal e di un libro di Carlotta Vagnoli. Sono solo le 21.33 e ho già mal di testa. In ogni caso, il vero elefante nella stanza mi sembra che questa canzone sia palesemente una versione NOLO di “Figli delle stelle”.
Premio Alan Sorrenti
Leo Gassmann
(Giulia Pilotti) C’è uno sketch di Amy Schumer di diversi anni fa (si chiama Girl, you don’t need make-up, è su YouTube) che è la canzone di Leo Gassmann, solo che quella faceva ridere e questa fa venire il latte alle ginocchia. Leo Gassmann canta “sei più bella al naturale” a una che probabilmente ci ha messo un’ora, tre tutorial di TikTok e 50 euro da Sephora per sembrare naturale come piace a lui, che come tutti i nostri fidanzati si asciuga la faccia con la salvietta del bidet e ha un aspetto molto migliore di noi povere coglione.
Premio Tigotà
Le Bambole di Pezza
(Alice Valeria Oliveri) Le Bambole di Pezza mi hanno illusa. Mi hanno fatto immaginare le pareti dell’Ariston che tremano per le schitarrate distorte in stile Hole e invece l’unica degna sostituta di Courtney Love in sala è Alba Parietti. “Resta con me” mi sembra una canzone dei Modà senza però la forza del ciuffo pietrificato di Kekko. Restano comunque immutati la stima e il rispetto per essere stata la prima girl band a Sanremo.
Premio Pino Scotto
Raf
(Giulia Pilotti) Io vorrei parlare della canzone di Raf ma purtroppo riesco solo a chiedermi che tecnica sia stata utilizzata per realizzare quei capelli (Tratto Pen? Porporina? Uno stencil di Diabolik? Una maschera di Mickey Mouse?) e come faccia ad avere questo aspetto a 66 anni. Canta “il tempo ti sta una meraviglia”, verso scritto evidentemente allo specchio.
Premio Uniposca
Chiello
(Alice Valeria Oliveri) Per noi vecchi fan della FKS Satellite, detti anche la Dark Polo Gang lucana, l’approdo di Chiello a Sanremo è una conquista spirituale, oltre che artistica. Non sarà della stessa opinione Morgan, che ha pensato bene di applicargli un trattamento Bugo preventivo lasciandolo prima ancora della serata cover di ieri, saranno state le brutte intenzioni e la maleducazione, ma nessuna brutta figura per lui. Sulla canzone mi spingerei in là con un giudizio pseudo-tecnico e azzardato da penna brillante di Pitchfork quale non sono mai stata e dico: se la FSK è la DPG lucana Chiello è il King Krule di Venosa. Sul look invece non posso che provare un misto di tenerezza e orrore di fronte al ritorno della moda Emo che ha forgiato la mia pubertà, rivisitata con un tocco di Giappone che fa molto nato nel 1999 fan di Death Note.
Chiello premio Nekomimi
Francesco Renga
(Giulia Pilotti) Prima excusatio non petita della serata: ho un bambino di un anno e sto cercando casa a Milano, che significa che sono in debito di sonno e ho i nervi a pezzi. Non è escluso che io possa piangere questa sera, né che mi possa addormentare davanti alla televisione. Detto questo iniziamo con Francesco Renga, che canta quella che definirei una canzone di Francesco Renga. Ieieieieiiii, uaaaaaaa. Se gli togli le vocali, Renga diventa Marcel Marceau.
Premio Tarzan
Si inizia
«La festa appena cominciata è già finita» diceva il vincitore del diciottesimo festival di Sanremo, Sergio Endrigo. E indovinate un po’ che c’era a condurre quella edizione? Sì, proprio lui, Pippo Baudo.
Eccoci, dunque, a festa quasi finita. Non è stata una grande kermesse, inutile negarlo. Tuttavia, c’è poco da lamentarsi della conduzione asburgica di Carlo von Conti, poco da fare i nostalgici per la mancanza di Amadeus, poco da rimpiangere l’allegria di quelle atmosfere pandemiche che ci avrebbero fatto amare qualsiasi cosa trasmettesse uno spiraglio di evasione. Questo settantaseiesimo festival non era una manifestazione canora, era il funerale di Pippo Baudo.
Ecco spiegata la sovrabbondanza di nero, l’umore basso e la scelta di Alessandro Siani per evitare che qualcuno ridesse troppo. Questo Sanremo, il primo senza il conduttore «regionale e impopolare», salvatore di tentati suicidi, vittima di strizzate benignane, protettore di televoti, generatore di vallette, inventore di talenti altrui, non poteva che essere un Sanremo di raccoglimento e sobrietà. Ed è con questo spirito di contegno che ci accingiamo ad assegnare gli ultimi premi, quelli della finale. E come diceva il vincitore della prima edizione condotta da Baudo, «chissà se finirà», o se finiremo noi addormentati prima di vedere chi trionferà, accussì, per sempre sì.
© Riproduzione riservata