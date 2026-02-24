Si inizia alle 20.40 e si finisce alle 1.44 con l’annuncio della classifica provvisoria. Co-conduttore insieme a Carlo Conti e Laura Pausini sarà l’attore Can Yaman che omaggerà Sandokan insieme a Kabir Bedi. Tra gli ospiti anche Olly, vincitore della passata edizione, e Tiziano Ferro

Sarà l’attore turco Can Yaman, interprete del secondo remake di Sandokan a co condurre la prima del festival di Sanremo – dedicato a Pippo Baudo – insieme a Carlo Conti e Laura Pausini in una serata che vedrà tra gli ospiti anche Kabir Bedi, il vincitore della passata edizione Olly e Tiziano Ferro. Si esibiranno tutti e trenta i big in gara: si parte come sempre alle 20.40 e si terminerà alle 1.44 con l’annuncio della classifica provvisoria con i primi cinque. «Non mi abbatterò se domani i risultati non saranno quelli dell’anno scorso» ha detto Carlo Conti nella consueta conferenza stampa dove si è anche parlato delle polemiche che hanno già investito o sfiorato il festival.

«Se inviterò Pucci come ha chiesto il presidente del Senato? Rispetto la seconda carica dello stato, ma nei giorni scorsi ci siamo sentiti con Andrea e mi ha detto che non se la sente di fare nulla. Sono sicuro che nei prossimi anni tornerà a riempire i teatri», ha detto Conti parlando della mancata partecipazione del comico. «Ti rispondo un po' a come è successo lo scorso anno, quando c'era la polemica su Emis Killa, su Fedez e altri. Fino a che uno non è accusato, non c'è una sentenza definitiva, io non sono il giudice e non posso dire a un artista non venire con lui o non venire con quell'altro», ha detto poi Conti rispondendo sull’opportunità di far esibire Morgan imputato in un processo per stalking.

L’artista avrebbe dovuto cantare con Chiello nella serata delle cover, ma nei giorni scorsi ha annunciato che non sarebbe salito sul palco. «Festival democristiano? Non ci capisco nulla di politica - ha poi risposto ancora il conduttore - Sarà cristiano perché è la mia fede e democratico perché è per tutti».

La scaletta della prima serata

20.40 – apertura

L’orchestra esegue una melodia che si trasforma nel tema Perché Sanremo è Sanremo”

20.43 – ingresso Carlo Conti che dedica il festival a Pippo Baudo

Olly – Balorda nostalgia

20.50 – Apertura gara, presentazione della serata e spiegazione regolamento votazione (giuria sala stampa, tv e web)

20.53 – Ingresso Laura Pusini

20.56 – Ditonellapiaga – Che fastidio!

21.02 – pubblicità

21.07 – Michele Bravi – Prima o poi

21.13 – Sayf – Tu mi piaci tanto

21.19 – Mara Sattei – Le cose che non sai di me

21.25 – Dargen D’Amico – Ai Ai

21.31 – omaggio a Peppe Vessicchio

21.39 – Ingresso Can Yaman

21.42 – Arisa – Magica favola

21.48 – Luchè – Labirinto

21.54 – ospite d’onore: Gianna Pratesi (105 anni)

22.00 – Tommaso Paradiso – I romantici

22.06 – Elettra Lamborghini – Voilà

22.12 – momento Tim

22.15 – Patty Pravo – Opera

22.21 – Samurai Jay – Ossessione

22.32 – ospite Tiziano Ferro – medley + Sono un grande

22.47 – Raf – Ora e per sempre

22.59 – J-Ax – Italia starter pack

23.04 – Suzuki stage: Gaia – Chiamo io chiami tu

23.12 – Fulminacci – Stupida fortuna

23.21 – Levante – Sei tu

23.27 – Fedez & Masini – Male necessario

23.39 – Costa Crociere Max Pezzali – medley

23.45 – Ermal Meta – Stella stellina

23.51 – ospite: Kabir Bedi – omaggio a Sandokan

00.03 – Serena Brancale – Qui con me

00.09 – Nayt – Prima che

00.15 – Malika Ayane – Animali notturni

00.21 – Eddie Brock – Avvoltoi

00.33 – Sal Da Vinci – Per sempre sì

00.38 – Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

00.45 – Tredici Pietro – Uomo che cade

00.56 – Bambole di Pezza – Resta con me

01.02 – Chiello – Ti penso sempre

01.08 – Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

01.14 – Leo Gassmann – Naturale

01.20 – Francesco Renga – Il meglio di me

01.26 – Lda & Aka 7even – Poesie clandestine

01.39 – classifica provvisoria (top 5)

01.44 – fine della prima serata

