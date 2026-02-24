Si inizia alle 20.40 e si finisce alle 1.44 con l’annuncio della classifica provvisoria. Co-conduttore insieme a Carlo Conti e Laura Pausini sarà l’attore Can Yaman che omaggerà Sandokan insieme a Kabir Bedi. Tra gli ospiti anche Olly, vincitore della passata edizione, e Tiziano Ferro
Sarà l’attore turco Can Yaman, interprete del secondo remake di Sandokan a co condurre la prima del festival di Sanremo – dedicato a Pippo Baudo – insieme a Carlo Conti e Laura Pausini in una serata che vedrà tra gli ospiti anche Kabir Bedi, il vincitore della passata edizione Olly e Tiziano Ferro. Si esibiranno tutti e trenta i big in gara: si parte come sempre alle 20.40 e si terminerà alle 1.44 con l’annuncio della classifica provvisoria con i primi cinque. «Non mi abbatterò se domani i risultati non saranno quelli dell’anno scorso» ha detto Carlo Conti nella consueta conferenza stampa dove si è anche parlato delle polemiche che hanno già investito o sfiorato il festival.
«Se inviterò Pucci come ha chiesto il presidente del Senato? Rispetto la seconda carica dello stato, ma nei giorni scorsi ci siamo sentiti con Andrea e mi ha detto che non se la sente di fare nulla. Sono sicuro che nei prossimi anni tornerà a riempire i teatri», ha detto Conti parlando della mancata partecipazione del comico. «Ti rispondo un po' a come è successo lo scorso anno, quando c'era la polemica su Emis Killa, su Fedez e altri. Fino a che uno non è accusato, non c'è una sentenza definitiva, io non sono il giudice e non posso dire a un artista non venire con lui o non venire con quell'altro», ha detto poi Conti rispondendo sull’opportunità di far esibire Morgan imputato in un processo per stalking.
L’artista avrebbe dovuto cantare con Chiello nella serata delle cover, ma nei giorni scorsi ha annunciato che non sarebbe salito sul palco. «Festival democristiano? Non ci capisco nulla di politica - ha poi risposto ancora il conduttore - Sarà cristiano perché è la mia fede e democratico perché è per tutti».
La scaletta della prima serata
20.40 – apertura
L’orchestra esegue una melodia che si trasforma nel tema Perché Sanremo è Sanremo”
20.43 – ingresso Carlo Conti che dedica il festival a Pippo Baudo
Olly – Balorda nostalgia
20.50 – Apertura gara, presentazione della serata e spiegazione regolamento votazione (giuria sala stampa, tv e web)
20.53 – Ingresso Laura Pusini
20.56 – Ditonellapiaga – Che fastidio!
21.02 – pubblicità
21.07 – Michele Bravi – Prima o poi
21.13 – Sayf – Tu mi piaci tanto
21.19 – Mara Sattei – Le cose che non sai di me
21.25 – Dargen D’Amico – Ai Ai
21.31 – omaggio a Peppe Vessicchio
21.39 – Ingresso Can Yaman
21.42 – Arisa – Magica favola
21.48 – Luchè – Labirinto
21.54 – ospite d’onore: Gianna Pratesi (105 anni)
22.00 – Tommaso Paradiso – I romantici
22.06 – Elettra Lamborghini – Voilà
22.12 – momento Tim
22.15 – Patty Pravo – Opera
22.21 – Samurai Jay – Ossessione
22.32 – ospite Tiziano Ferro – medley + Sono un grande
22.47 – Raf – Ora e per sempre
22.59 – J-Ax – Italia starter pack
23.04 – Suzuki stage: Gaia – Chiamo io chiami tu
23.12 – Fulminacci – Stupida fortuna
23.21 – Levante – Sei tu
23.27 – Fedez & Masini – Male necessario
23.39 – Costa Crociere Max Pezzali – medley
23.45 – Ermal Meta – Stella stellina
23.51 – ospite: Kabir Bedi – omaggio a Sandokan
00.03 – Serena Brancale – Qui con me
00.09 – Nayt – Prima che
00.15 – Malika Ayane – Animali notturni
00.21 – Eddie Brock – Avvoltoi
00.33 – Sal Da Vinci – Per sempre sì
00.38 – Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
00.45 – Tredici Pietro – Uomo che cade
00.56 – Bambole di Pezza – Resta con me
01.02 – Chiello – Ti penso sempre
01.08 – Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
01.14 – Leo Gassmann – Naturale
01.20 – Francesco Renga – Il meglio di me
01.26 – Lda & Aka 7even – Poesie clandestine
01.39 – classifica provvisoria (top 5)
01.44 – fine della prima serata
