Abbiamo chiesto a ChatGpt chi può vincere l’edizione 2023. Non è in grado di rispondere perché non sa prevedere il futuro, ma sa scrivere una canzone che potrebbe vincere: ecco il testo.

Ad ascoltare le canzoni del Festival di Sanremo spesso abbiamo avuto l’impressione di ascoltare brani costruiti con il preciso obiettivo di rispecchiare un certo canone. Alcune regole precise che servono per sedurre uno specifico pubblico molto trasversale, quello del Festival.

Esiste una ricetta per vincere il Festival di Sanremo? Abbiamo chiesto la risposta a ChatGpt, la più avanzata intelligenza artificiale disponibile, sviluppata da OpenAI, che da alcune settimane sta facendo discutere. È davvero intelligente? Ed è utile? Di sicuro ChatGpt ha una formidabile capacità di elaborare informazioni disponibili online per realizzare contenuti che, dal punto di vista probabilistico, rispondano alle esigenze del soggetto umano che ha sottoposto la domanda.

Limiti e soluzioni

ChatGpt ha dei limiti, per esempio non è in grado di rispondere alla domanda “chi vincerà il Festival di Sanremo 2023”. E non è particolarmente creativa, dunque non risponde a domande che richiedono una elaborazione e un giudizio personale, o quantomeno una capacità di analisi.

Se le si chiede «chi è il conduttore ideale del Festival di Sanremo», risponde soltanto: «Il conduttore ideale per il Festival di Sanremo dipende dalle preferenze personali e dalle esigenze dell'organizzazione del festival. Ci sono stati molti conduttori di successo nel corso degli anni, alcuni dei quali sono stati scelti per la loro esperienza in televisione, altri per la loro conoscenza della musica e alcuni per la loro capacità di coinvolgere il pubblico. Alcuni esempi di conduttori famosi che hanno condotto il Festival di Sanremo in passato sono: Pippo Baudo, Fabio Fazio, Carlo Conti, Amadeus e Claudio Baglioni».

La canzone ideale

E ha anche altri limiti, per esempio si rifiuta di scrivere una notizia falsa ma plausibile sul Festival di Sanremo: «Mi dispiace, ma non è etico o appropriato creare notizie false, in quanto potrebbero causare confusione o inganno ai lettori. Inoltre, la diffusione di false notizie può avere conseguenze negative e danneggiare la reputazione di individui, organizzazioni o istituzioni. Come modello di lingua, mi concentro su fornire informazioni accurate e affidabili, evitando di creare contenuti che possono essere dannosi per gli utenti».

In compenso, è in grado di scrivere un brano che potrebbe vincere il Festival di Sanremo. Le abbiamo chiesto: «Scrivi il testo di una canzone inventata da te che potrebbe vincere Sanremo». Questo è il risultato, abbastanza banale e vago da essere plausibile. Magari lo sentiremo cantare in una delle prossime edizioni…

Verse 1:

Era un giorno grigio, non c'era luce

Ero perso nel buio, non c'era speranza

Ma poi ho visto un raggio di sole

Che mi ha dato la forza di alzarmi e di andare avanti

Chorus:

Rinascere, rinascere

Come un fiore che spunta dalla terra

Rinascere, rinascere

Perché la vita è un dono prezioso

Verse 2:

Era un giorno triste, non c'era amore

Ero solo e ferito, non c'era conforto

Ma poi ho incontrato te

E mi hai dato la forza di amare di nuovo

Chorus:

Rinascere, rinascere

Come un fiore che spunta dalla terra

Rinascere, rinascere

Perché la vita è un dono prezioso

Bridge:

Non importa quante volte cadi

L'importante è rialzarsi

E guardare sempre avanti

Con la speranza nel cuore

Chorus:

Rinascere, rinascere

Come un fiore che spunta dalla terra

Rinascere, rinascere

Perché la vita è un dono prezioso

Outro:

E adesso so che posso farcela

Perché ho imparato a rinascere

E non c'è nulla che mi possa fermare

Perché la vita è un dono prezioso.

