Si è ballato in sala stampa, e questa è la novità. Alla sede Rai di Milano e Roma, alla presenza di Amadeus, sono stati svelati ai giornalisti i testi dei 28 brani in gara al Festival di Sanremo 2023. E anche se si è trattato di un solo ascolto - “e poi riconsegnateci il tomo coi testi che vi abbiamo dato all’entrata” - alcuni brani li consumeremo, è una certezza.

La qualità è alta, scrittori e arrangiatori sono i migliori sulla scena, per citarne alcuni Dardust, Salmo, Davide Petrella e poi ancora, Damiano David per Mara Sattei e La rappresentante di lista per i Cugini di Campagna. Tanti testi malinconici di quelli che fai tre giri in macchina a cercare parcheggio solo per piangere e altri che appena parte il ritornello rischi di ballare in metropolitana all’ora di punta (non ridete, qualcuno lo farà).

ECCO LA NOSTRA PAGELLA:

GIANLUCA GRIGNANI canta QUANDO TI MANCA IL FIATO (Falco a metà)

La sua voce è sempre quella di Ti raserò l’aiuola quando ritorni da scuola, ma stavolta la canzone la dedica a suo padre, tema perfetto per Sanremo. Grignani è rock’n’roll per davvero e sta provando a rimanere in pista. Questa potrebbe essere la sua buona occasione, abbinata a un po’ di esercizio fisico. Voto 6, d’incoraggiamento.

COLAPESCE DIMARTINO cantano SPLASH (Sony - Numero Uno)

Mentre cantavano mi tornava in mente la serie Love Boat e la canzone Mare profumo di mare. Sono due poeti prestati alla musica e quando pensi si averli capiti, sono già altrove, “travolti dall’immensità del blu”. Balliamo vieni qua, splash è l’ultima frase del testo. Solo per questa, Voto 8.

ARTICOLO 31 canta UN BEL VIAGGIO (Sony Columbia)

Non volevamo crescere ma è successo tutto a un tratto, e poi tutte le cose che giuravi avresti fatto. Il ragazzo di periferia è diventato adulto e dopo aver riempito San Siro con Fedez e aver inanellato vari tormentoni, è ancora vivo e lotta insieme a noi. Mamma mia J-Ax quanta malinconia (forse troppa). Voto 6 e mezzo.

gIANMARIA canta MOSTRO (Sony Epic)

Ha vinto Sanremo Giovani 2022 ma era già molto amato a XFactor 2021, nel team di Emma. Che mi sono perso ero solo distratto, da me. Ma che ti sembro un mostro, guarda che sono a posto. Ci piacerà con l’ascolto. 6 1/2

ANNA OXA canta SALI (Oxarte)

È sempre lei, Anna Oxa, coi suoi acuti che spaccano i vetri. Sali donna e resuscita. 6 per il rispetto.

MR RAIN canta SUPEREROI (Warner)

Nel testo ci sono supereroi, nuvole e uragani. Chi conosce Mattia, in arte Mr Rain, sa che le sue non sono canzoni ma viaggi mentali. La musicalità è la stessa dei Fiori di Chernobyl, ideale per giornate in cui si desidera fortemente piangersi addosso (che male c’è?). Voto 7 perché lo volevo a Sanremo già due edizioni fa.

ROSA CHEMICAL canta MADE IN ITALY (Universal Music)

Il ministro Lollobrigida potrebbe sceglierla come colonna sonora alle convention europee dell’agricoltura: su Made in Italy si salta, ma proprio di gusto. Manuel Franco Rocati, 24 anni, è tra le rivelazioni del Festival. Tra la frase “Ti piace che sono perverso e non mi giudichi, se metto il rossetto in ufficio lunedì”, e la trombetta finale tipo Capodanno (e poi i suoi look) Voto 7.

GIORGIA canta PAROLE DETTE MALE (Microphonica)

“Alla fine eri una bella canzone, che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione”. L’ascolterete fino alla nausea se avete un amore finito, che un po’ vi manca ma siete già oltre. Senza voto, a Giorgia che je voi dì. Non si giudica.

LDA canta SE POI DOMANI (Ggd Edizioni)

Luca D’Alessio, ultimo figlio di cotanto Gigi, classe 2003 ci dice “dimmi che mi ami ma non so poi domani”. Ascolto ideale, sotto casa della ex che sperate torni con voi. E comunque “sempre sperando non sia un’altra bugia”. Voto 6, e vediamo.

LAZZA canta CENERE (Universal Music - Island)

È suo l’album più venduto dell’anno, e non stupisce che a scrivere il testo col rapper Lazza ci siano Dardust e Petrella. Insomma, la triade. Si balla come negli anni 90 in discoteca, appena entrava la canzone di Corona The Rhythm of the night. Ma poi ci sono le parole, e sembra di sentirlo al pianoforte, “Aiutami a sparire come cenere”. A quelli che dubitavano di Lazza, troppo presto a Sanremo, io dico vai ragazzo vai, regalaci questo testosterone. Voto 9.

ARIETE canta MARE DI GUAI (Bomba dischi)

Ariete non è più la ragazzina dell’Ultima Notte, anche se la voce rimane inconfondibile. A scrivere c’è anche Calcutta e la musica è di Dardust. “Amore incerto, vorrei sapere se vado o se resto. Mi sa che resto”, Voto 6 e mezzo.

SETHU canta CAUSE PERSE (Carosello)

Quando i Green Day cantavano Basket Case lui, Sethu, al secolo Marco De Lauri, 26 anni, non era ancora nato. Forse neppure i suoi genitori si conoscevano ancora. Eppure lui ci prova, e un po’ li ricorda. Solo per questo, Voto 7

TANANAI canta TANGO (Universal Music)

Dopo essersi classificato ultimo, torna e questa volta lo attende il bagno di folla. Chi non ama Tananai mente. In questo Tango, è romantico ma non malinconico, ascolta i Police con lei ma la storia è finita. “Addio amore mio, tra le palazzine a fuoco” (ma nessuno si farà male). Voto 7.

LEVANTE canta VIVO (Warner)

Dopo la gravidanza torna più sexy che mai e lo dice: “Vivo un sogno erotico, la gioia del mio corpo è un atto magico”. E ci regala un gemito. Che fa dimenticare tutti quei perché (che gli uomini odiano). Voto 6 e mezzo.

LEO GASSMANN canta Terzo cuore (Universal Music - Capitol)

“Ci siamo presi e lasciati come i trapezisti del Cinque du solei, ma non ci siamo mai arresi”. E ancora, “Penso di avere talento per trasformare le sfide in sfighe”, Leo Gassman ha lavorato al testo con Riccardo Zanetti dei Pinguini Tattici Nucleari. E la canzone va. Voto 6.

MODÀ cantano LASCIAMI (K1078 Edizioni Musicali)

“Ma che giorno è? È il primo giorno senza te. Lasciami con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un tramonto”. Non è questione d’amore ma anche di fragilità. Si piange in silenzio, in macchina cercando parcheggio. Ci sei mancato Checco. Voto 8

MARCO MENGONI canta DUE VITE (Sony Music - Epic)

Pensieri notturni, pensando a se stessi e all’altro. Testo di Davide Petrella e Mengoni. Mengoni è sempre Mengoni, come Giorgia. Senza voto.

SHARI canta EGOISTA (Sony Music - Columbia)

Al primo ascolto ricorda Sabbie d’Oro di Massimo Pericolo ed è il meglio che potrei augurare a Shari, classe 2002 tra le giovani di Sanremo. La musica è di Salmo, la benedizione sembra quella giusta. Voto 7.

PAOLA E CHIARA cantano FURORE (Sony Music - Columbia)

Paola e Chiara (Foto Gian Mattia D'Alberto - LaPresse)

Vamos a bailar, esta vida nueva. In fondo lo sappiamo tutti che rivolevamo solo questo, il testo allegro, le sorelle di nuovo insieme e anche la nostra adolescenza. Si balla, “in questa notte di sole, furore, furore con te”. Anzi, fate attenzione se siete in metro, che è un attimo che vi alzate di scatto e vi trovate a ballare in mezzo alla folla. Voto 6 e mezzo, solo per i ricordi.

CUGINI DI CAMPAGNA cantano LETTERA 22 (Starpoint Corporations)

“Io senza di te non sono altro che la parola amore, non lasciarmi solo, non lasciarmi qui”. Ricordano un po’ i Pooh, un po’ i Cugini di campagna della prima ora. Testi e musica de La rappresentante di lista. Li canteremo. Voto 7.

OLLY canta POLVERE (Sony Music - Epic)

Federico Olivieri, rapper genovese del 2001, qui apre con un pezzo dance e un po’ di sano Auto-tune. “Stavo sotto a un nuvolone e poi mi sono accorto che più lontano c’era il sole”. Quell’autocommiserazione che a 20 anni perdoni. Voto 6.

ULTIMO canta ALBA (Ultimo Records)

Testo e musica di Ultimo, molto Ultimo.“Se non dovessimo parlare per conoscersi, se non amassimo solo i nostri simili, perché uno sguardo in fondo basta per dipingerci”. Sarà hit. Voto 7.

MADAME canta IL BENE NEL MALE (Sugar)

Ha fatto casino coi vaccini e questo lo sappiamo. Ma quando si esibisce, alziamo le mani. Madame sarà in gara, stavolta si balla “Tanto tanto tanto tanto”. Voto 8

WILL canta STUPIDO (Universal Music - Capitol)

Arriva da Sanremo Giovani William Busetti, 21 anni. “Siamo ferite che ballano, io non sopporto chi parla no, siamo dolori che canterò e so che se torni non basterò”. A novembre, al suo primo concerto in Santeria, a Milano, nel parterre c’erano le Tik Toker Marta Losito ed Elisa Maino con tutte le rispettive crew. Tutti cantavano a squarciagola Le cose più importanti, Da tenere d’occhio. Voto 7.

MARA SATTEI canta DUEMILA MINUTI (Me Next)

Mara Sattei (Foto Gian Mattia D'Alberto - LaPresse)

“Lividi sopra il mio corpo erano solo segni, che quel male che ti porti non andrà più via”. Fa male questa canzone. Testo di Damiano David con la voce unica di Mara Sattei. Voto 9.

COLLA ZIO cantano NON MI VA (Woodworm)

Ricordano Lo Stato Sociale, si balla, poi lo ammetto: dovevo andare alla toilette e li ho sentiti per venti secondi. Ricordo un "quelli che puliscono i cessi” nel testo. Comunque ci piaceranno. Voto 6.

COMA COSE cantano L’ADDIO (Sony Music - Epic)

“Se ti ricordi di te com’eri, quando non c’ero tra i tuoi pensieri”. Sono sempre loro, Fausto Lama e California, Le fiamme negli occhi sono insuperabili ma “comunque andrà, l’addio non è una possibilità”. Credo nel secondo ascolto. Voto 6 e mezzo.

ELODIE canta DUE (Universal Music - ISLAND)

Foto Gian Mattia D'Alberto - LaPresse

Dopo essersi affidata ad altre penne, stavolta il testo lo ha scritto lei. "Per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue”. Qui c’è un amore che finisce, c’è la depressione, c’è subbuglio. Per me racconta la sua relazione con Marracash anche se ora sta con Iannone. "E se a quest’ora mi cerchi, perdonami dimmi, come mai?”. Perché ti ama ancora Elodie, come te lo devo dire? Dai, fateci sognare. Voto 7.

© Riproduzione riservata