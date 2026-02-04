Il Sanremo più buono è quello visto sul divano con una pizza in mano

Lasagne, hummus, patatine. Chi più ne ha più ne metta, quando i gruppi d'ascolto si riuniscono per consumare la pizza nel cartone mentre scorrono i cantanti oppure addentano torte salate che sanno microplastiche e angoscia tardocapitalista mentre Conti sfida il cronometro

true false

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo del rapporto tra musica e cibo, a poche settimane da quando tutta l’Italia (tutta l’Italia) si fermerà per Sanremo. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,