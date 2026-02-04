cibo

Il Sanremo più buono è quello visto sul divano con una pizza in mano

Illustrazione Giovanni Colaneri
Ginevra Lamberti
04 febbraio 2026 • 18:39

Lasagne, hummus, patatine. Chi più ne ha più ne metta, quando i gruppi d'ascolto si riuniscono per consumare la pizza nel cartone mentre scorrono i cantanti oppure addentano torte salate che sanno microplastiche e angoscia tardocapitalista mentre Conti sfida il cronometro

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo del rapporto tra musica e cibo, a poche settimane da quando tutta l'Italia (tutta l'Italia) si fermerà per Sanremo.

Ginevra Lamberti (1985) è una scrittrice e vive in Veneto. Il suo ultimo romanzo, Perché comincio dalla fine (Marsilio, 2019) è nella terzina vincitrice del Premio Mondello 2020 ed è in traduzione in Brasile. Il suo primo romanzo La questione più che altro (Nottetempo, 2015) è stato pubblicato anche in Francia. Suoi racconti sono stati tradotti in tedesco e in cinese. 