Schegge di Paz: le mostre a L’Aquila e a Roma per i 70 anni dalla nascita

Una mostra al MAXXI dell'Aquila (fino al 6 aprile 2026) e poi al MAXXI Roma (dal 24 aprile) celebra uno dei più grandi autori di fumetti in Italia a 70 anni dalla nascita. Ma mostra anche come il suo percorso sia stato un unico viaggio alla ricerca di una voce con cui esprimersi, dai primi disegni all’età di tre-quattro anni, fino alle ultime opere
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani, sullo sfogliatore online e in edicola
Il prossimo 23 maggio Andrea Michele Vincenzo Ciro Pazienza avrebbe compiuto 70 anni. Gli anniversari impongono il condizionale. Ma in questo caso, forse più di altri, quel verbo è una domanda sospesa: avrebbe? Perché Andrea Michele Vincenzo Ciro Pazienza, in arte Paz, uno dei più grandi fumettisti italiani, forse il più grande, è stato come il tratto di uno dei pennarelli con cui amava disegnare. Rapido, difficile da domare, indelebile. Un segno nella storia. Del fumetto, dell’arte, dell’Italia