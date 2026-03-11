Cibo

Scuro è di nuovo bello: le trasformazioni di colore e sapore delle farine che coltiviamo e mangiamo

Illustrazione di Daniele Morganti
Illustrazione di Daniele Morganti
Illustrazione di Daniele Morganti
Francesco Buscemi
11 marzo 2026 • 18:26

Quella delle farine raffinate è una storia di successo tecnologico, che ha cambiato l’alimentazione di milioni di persone. Da decenni però l’integrale ha iniziato a essere rivalutato: un trend anti-industriale popolarizzato soprattutto degli hippy  

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo del ritorno nella nostra dieta delle fibre. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Trasf

Per continuare a leggere questo articolo

Francesco Buscemi
Francesco Buscemi
Francesco Buscemi

Insegna mass media all'Università Cattolica e la sua ricerca si focalizza sulla comunicazione del cibo dal '900 ai nostri giorni. Ha vinto il Santander Research Grant Fund per uno studio su come la propaganda nazista usò la carne per denigrare gli ebrei. Autore televisivo e sceneggiatore, ha scritto diversi libri e articoli sui media in generale e sulle interrelazioni tra media, cibo, politica e società.