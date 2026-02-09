Se la lotta al neoliberismo a scuola finisce per dare ragione a Valditara

Il documentario D’Istruzione pubblica diretto da Federico Greco e Mirko Melchiorre mescola l’attacco sacrosanto contro le politiche governative con un’offensiva scomposta alla pedagogia in generale, trattata come una pseudoscienza asservita al discorso del capitale. E avanza soluzioni che per eterogenesi dei fini non sono dissimili da quelle del ministro
D’istruzione pubblica è il documentario che Federico Greco e Mirko Melchiorre hanno girato come il terzo di una trilogia italiana sul neoliberismo: dopo PIIGS sull’economia e C’era una volta in Italia sulla sanità, il tema è la scuola pubblica. Come e molto di più dei precedenti, D’istruzione pubblica è un film a tesi. La tesi è: il neoliberismo ha distrutto la scuola della Costituzione. Questo è avvenuto, secondo i registi, soprattutto a partire dalla legge sull’autonomia, Luigi Berlinguer, ann