rage retreat

Se ormai bisogna pagare anche per arrabbiarsi

Giovanni De Stefano
29 ottobre 2026 • 20:07
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La società pretende che la rabbia venga trattenuta proprio nei luoghi in cui nasce; il mercato offre poi, a pagamento, uno spazio dove esprimerla. Il conto, successivamente, viene presentato a chi è arrabbiato, non a chi gli ha dato motivo di esserlo

In un bosco dell’Oregon, non lontano da Portland, gruppi di donne si danno appuntamento per fare qualcosa che la civiltà occidentale, tradizionalmente, ha scoraggiato: perdere le staffe. Gridano, ringhiano, bruciano lettere e infine cantano, perché la rabbia, quando è organizzata professionalmente, non può non includere un lieto fine. L’esperienza si chiama Holy Rage Retreat, dura tre ore e mezza e costa seicento dollari. Una cifra considerevole per un’attività che l’umanità pratica gratuitament

Giovanni De Stefano
Giovanni De Stefano
Giovanni De Stefano

Leccese, ha cominciato scrivendo di televisione sul primo Riformista. Collabora con Treccani per la comunicazione digitale e scrive di cultura, costume e immaginario contemporanei per le edizioni italiane di Rolling Stone e Marie Claire. Cura Bozza continua, un Substack dedicato ai classici della letteratura riscritti alla luce delle piattaforme digitali.