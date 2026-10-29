Se ormai bisogna pagare anche per arrabbiarsi

La società pretende che la rabbia venga trattenuta proprio nei luoghi in cui nasce; il mercato offre poi, a pagamento, uno spazio dove esprimerla. Il conto, successivamente, viene presentato a chi è arrabbiato, non a chi gli ha dato motivo di esserlo

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In un bosco dell’Oregon, non lontano da Portland, gruppi di donne si danno appuntamento per fare qualcosa che la civiltà occidentale, tradizionalmente, ha scoraggiato: perdere le staffe. Gridano, ringhiano, bruciano lettere e infine cantano, perché la rabbia, quando è organizzata professionalmente, non può non includere un lieto fine. L’esperienza si chiama Holy Rage Retreat, dura tre ore e mezza e costa seicento dollari. Una cifra considerevole per un’attività che l’umanità pratica gratuitament