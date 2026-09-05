Cultura

Se succederà, “Succederà questa notte”. La passione secondo Nanni Moretti

Teresa Marchesi
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05 settembre 2026 • 20:22

Il regista torna alla mostra in laguna a distanza di moltissimi anni: l’ultima apparizione con Palombella rossa nel lontano 1989. Nella pellicola la vera new entry è l’Eros. Un film sui sentimenti e sul bisogno di nominarli. E sulla necessità di cercarli

Nessuno è tecnicamente obbligato a leggersi Legami, la raccolta di racconti di Eshkol Nevo (ed. Feltrinelli) che è alla base di Succederà questa notte, il film che riporta Nanni Moretti a Venezia per la prima volta dai tempi di Palombella rossa, 1989. Cioè: padrone ognuno di farsi del male. Perché il libro non fa solo da navigatore, ti fa godere la tessitura unitaria del patchwork che “l’uomo Sacher” ha elaborato a sei mani con Valia Santella e Federica Pontremoli. Moretti c’è anche sullo scherm

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.