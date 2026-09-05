Se succederà, “Succederà questa notte”. La passione secondo Nanni Moretti

Il regista torna alla mostra in laguna a distanza di moltissimi anni: l’ultima apparizione con Palombella rossa nel lontano 1989. Nella pellicola la vera new entry è l’Eros. Un film sui sentimenti e sul bisogno di nominarli. E sulla necessità di cercarli

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Nessuno è tecnicamente obbligato a leggersi Legami, la raccolta di racconti di Eshkol Nevo (ed. Feltrinelli) che è alla base di Succederà questa notte, il film che riporta Nanni Moretti a Venezia per la prima volta dai tempi di Palombella rossa, 1989. Cioè: padrone ognuno di farsi del male. Perché il libro non fa solo da navigatore, ti fa godere la tessitura unitaria del patchwork che “l’uomo Sacher” ha elaborato a sei mani con Valia Santella e Federica Pontremoli. Moretti c’è anche sullo scherm