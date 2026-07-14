Sedersi alla tavola del Buon Ricordo: i piatti come oggetti di memoria

Nel 1964 Dino Villani e dodici ristoratori fondano l’Unione del Buon Ricordo, una delle prime esperienze di rivalutazione della cucina italiana territoriale. Oggi i Piatti del Buon Ricordo sono una riserva di nostalgia materiale, ma parlano soprattutto di una delle prime prese di coscienza sulle potenzialità della nostra cucina popolare

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i