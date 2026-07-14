Cibo

Sedersi alla tavola del Buon Ricordo: i piatti come oggetti di memoria

Illustrazione di Rob Wilson
Illustrazione di Rob Wilson
Illustrazione di Rob Wilson
Francesco Pattacini
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14 luglio 2026 • 18:00

Nel 1964 Dino Villani e dodici ristoratori fondano l’Unione del Buon Ricordo, una delle prime esperienze di rivalutazione della cucina italiana territoriale. Oggi i Piatti del Buon Ricordo sono una riserva di nostalgia materiale, ma parlano soprattutto di una delle prime prese di coscienza sulle potenzialità della nostra cucina popolare

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i

Francesco Pattacini
Francesco Pattacini
Francesco Pattacini

Autore e copywriter freelance, i suoi articoli sono usciti su Rolling Stone e Linkiesta Gastronomika, su Zero scrive dei ristoranti internazionali che stanno arricchendo la cultura culinaria di Bologna raccontando le loro ricette su Grūmi, una newsletter di cibo e piccole storie che esce, ogni tanto, su Substack.