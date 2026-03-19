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Per fare un albero, la storia della semina

Illustrazione di Daniele Morganti
Illustrazione di Daniele Morganti
Illustrazione di Daniele Morganti
Giorgia Grisendi
19 marzo 2026 • 15:45

Tra le prime piante coltivate ci furono il grano e l’orzo. Il grano era preziosissimo: si poteva conservare a lungo e macinare per ottenere farina con cui preparare pani e focacce rudimentali. La scoperta della semina e quindi l’invenzione dell’agricoltura è all’origine delle prime civiltà, perché permise agli esseri umani di fondare i primi insediamenti stabili e villaggi

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

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Giorgia Grisendi
Giorgia Grisendi
Giorgia Grisendi

È docente di italiano e pedagogista. Tiene formazioni e corsi di educazione alla lettura destinati ad adulti e piccoli fin dai primi mesi di vita. Ha scritto e curato testi per bambini e ragazzi, tra gli ultimi Un passaporto per Sahara (Errekappa) e Luca piccolgrande (Eli). Per Domani scrive Assaggini su Cibo, pagina destinata ai giovani lettori, e collabora con Tempo Pieno scrivendo di scuola.