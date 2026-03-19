Per fare un albero, la storia della semina

Tra le prime piante coltivate ci furono il grano e l’orzo. Il grano era preziosissimo: si poteva conservare a lungo e macinare per ottenere farina con cui preparare pani e focacce rudimentali. La scoperta della semina e quindi l’invenzione dell’agricoltura è all’origine delle prime civiltà, perché permise agli esseri umani di fondare i primi insediamenti stabili e villaggi