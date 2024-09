Chi non si è sentito disorientato almeno una volta di fronte alla vastità di scelta offerta dalle piattaforme di streaming. Tra binge-watching dei trailer, timore di non aver fatto la scelta giusta, e FOMO perché non stai vedendo quello di cui tutti parlano si finisce per rinunciare alla visione di un contenuto. È capitato a tutti. Per questo abbiamo pensato di attivare un “club dei consigli” nella nostra newsletter quotidiana (iscriviti qui per riceverla ogni giorno alle 7.30!), e voi avete dato moltissimi spunti, tutti interessanti.

Ognuno ha scelto a suo piacimento come firmare la sua piccola recensione: le serie si trovano su tante piattaforme diverse, alcune a pagamento, altre disponibili gratuitamente. Ecco i consigli dei lettori di Domani.

Sugar - Apple TV (2024)

«Atmosfere noir anni 50, un personaggio maschile non convenzionale interpretato da Colin Farrel, montaggio strepitoso».

consigliato da Laura Muccino

«Hard boiled rivisto in salsa cinefila».

consigliata da Roberto Candela

After Life - Netflix (2019-2022)

«Tre stagioni. Un uomo perde la moglie, aveva la relazione perfetta e pensa solo al suicidio. Con l'aiuto del suo meraviglioso cane e amici al lavoro (lavora presso la redazione di un giornale locale gratuito) ritrova un proprio equilibrio. Sembra terribile ma aveva un senso dell'umorismo talvolta feroce nello stile di Ricky Gervais, era triste, profondo, divertente e riflessivo. Molto bello. Di nicchia».

consigliata da Bianca Morandi

Sex education - Netflix (2019-2023)

consigliata da Francesca

Fauda - Netflix (2015 – in produzione)

«Per comprendere la guerra tra Israele e Palestina».

consigliata da Antonella Sanguin

Fleabag - Prime video (2016-2019)

«Esilarante, folle, geniale, tragicomica, imbarazzante, irriverente, anticonvenzionale, devastante.

Con la sua ironia tagliente, Fleabag ti porta ad immedesimarti a livello profondo, trovandoti a voler essere come lei e allo stesso tempo voler essere la cosa più lontana possibile, provando un misto di ammirazione e ripugnanza per lo stile di vita e le scelte che questa donna compie. La forza di Fleabag è che alla fine ci si ritrova a seguire la sua mente dialogando con lei e abbandonando ogni giudizio, non potendo far altro che volerle bene».

consigliata da Medea

Imma Tataranni - RaiPlay (2019)

Blanca - RaiPlay e Netflix (2021)

Città segrete - di Corrado Augias su RaiPlay (2023)

Suits - Netflix (2019)

La casa di carta - Netflix (2017-2021)

«Non guardo mai serie in tv che iniziano. Le guardo su RaiPlay e su Netflix (unica piattaforma a cui sono abbonato) solo se sono già concluse. Queste me sono piaciute molto».

consigliate da Mauro Bartoli

A Body that works - Netflix (2023)

«Serie israeliana sulle implicazioni per una coppia che decide di affidarsi alla GPA. Tutte le parti vengono coinvolti e stravolti. La donna che "lavora" la gestazione per conto di terzi, per quanto sia la meno strutturata della coppia gestataria, affronta un percorso difficile ma progressivo. L’altra coppia al contrario entra in una crisi sempre più distruttiva. Il finale regala una piccola speranza».

consigliata da Antonio Del Rosso

Mad men - Prime Video (2007-2015)

«Capolavoro delle serie tv, secondo me. L’hanno riproposto su Netflix. “Long seller” senza tempo».

consigliata da Cristina Zaia

«Serie stupenda sulle giornate di lavoro in un'agenzia pubblicitaria di New York negli anni 60. Tra maschilismo, fumo, alcool e idee brillanti, sullo sfondo dei grandi eventi nella storia americana di quel periodo. Sette stagioni (!) incredibili».

consigliata da D. Armuzzi

