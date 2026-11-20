Nel mondo gastronomico, tutti sospettano che non l'afrodisiaco esista, ma nessuno si stanca di cercarlo. Ogni epoca ne produce una nuova versione, preferibilmente rara e costosa. Se poi ha una forma vagamente anatomica, tanto meglio

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, inv