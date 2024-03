Scaricare gratuitamente materiali da Internet, ricevere da compagni e amici ebook, stampare in copisteria un libro da formato elettronico. È un giro pari al 28% del mercato complessivo, con un danno per il fisco di 298 milioni. Chi sono i pirati? Avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti. E moltissimi tra coloro che studiano.

Questa settimana parliamo di pirati. Perché la pirateria nel mondo del libro vale 705 milioni, pari al 28% del mercato complessivo, con la perdita di più di un quarto del valore potenziale delle vendite. Con un danno per il sistema paese di 1,75 miliardi di euro, per il fisco di 298 milioni. Chi sono i pirati? Avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, architetti. E poi moltissimi tra coloro che studiano. Ha compiuto almeno un atto di pirateria il 78% degli studenti universitari. I comportamenti più diffusi sono: scaricare gratuitamente materiali da Internet (36%), ricevere gratuitamente da compagni e amici ebook e altri materiali digitali (33%), stampare o far stampare in copisteria un libro da un formato elettronico (28%). In generale, poco meno di un italiano su tre (il 31% della popolazione sopra i 15 anni) ha compiuto almeno un atto di pirateria editoriale nell'ultimo anno. Nello specifico, il 20% ha scaricato gratuitamente almeno una volta un ebook o audiolibro da siti o fonti illegali su Internet, il 16% ha ricevuto da amici e familiari almeno un ebook, l'8% ha ricevuto da amici/conoscenti almeno un libro fotocopiato, l'8% ha acquistato almeno un libro fotocopiato, il 6% ha ricevuto da amici un abbonamento o codici di accesso per usufruire di ebook e audiolibri.

Sono i dati dell'indagine Ipsos per AIE presentata nell'incontro de Gli Editori, a cura di AIE e FIEG. Nel 2023 ogni giorno gli italiani hanno compiuto circa 300mila atti di pirateria riguardanti libri di narrativa e saggistica, libri universitari, libri professionali e banche dati. Valori che si traducono in una mancata occupazione per 4.900 persone nel mondo del libro, 12.000 posti di lavoro in fumo con l'indotto.

La consapevolezza

Sette persone su dieci ritengono improbabile essere puniti. Come sempre servirebbero educazione degli utenti e supporto alla domanda legale. Nei confronti di chi fa business sui contenuti illegali bisogna rendere impossibile nascondersi dietro l'anonimato della Rete. Le persone devono essere consapevoli che stanno commettendo un illecito e sapere che per questo possono essere punite. La pirateria è diffusa in tutto il mondo editoriale librario: le vendite perse nel settore della varia sono pari a 35 milioni di copie l'anno, per un valore delle vendite di 423 milioni di euro. Le copie (libri a stampa e digitali) perse nel settore universitario sono 5 milioni, pari a un valore delle vendite di 188 milioni di euro; quelle nel settore professionale – libri, ebook e banche dati – sono pari a 2,4 milioni di copie, con una perdita a valore di 94 milioni.

In classifica primo Carofiglio, secondo Vecchioni

Domina la classifica per la seconda settimana il giallo giudiziario di Gianrico Carofiglio L'orizzonte della notte, Einaudi Stile libero. New entry al secondo posto per il professore cantante, Roberto Vecchioni, col suo Tra il silenzio e il tuono, Einaudi.

Questo è un romanzo fatto di lettere. Si alternano due voci: da una parte c'è lui, Roberto Vecchioni, che racconta a un fantomatico nonno alcuni degli episodi più significativi della sua vita, raccontati in presa diretta, mentre gli accadono, a dieci, quindici, trenta, ottant'anni. Infanzia, amicizie, studi, canzoni, dolori, amori. Sconfitte e vittorie. Il nonno non gli risponde mai. Le sue lettere sono puro pensiero e sono spiazzanti perché parlano di qualcosa che sembra essere accaduto a entrambi. In un tempo in cui il prima e il dopo possono confondersi, e persino, forse, illuminarsi a vicenda. Vecchioni racconta molto di sé, cose mai dette.

