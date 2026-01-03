Intervista alla regista del docufilm sul trio

Sophie Chiaro: «Era dal 2010 che provavo a convincere Aldo, Giovanni e Giacomo a fare un documentario»

La regista Sophie Chiarello con i comici Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti (foto di Laila Pozzo)
Hakim Zejjari
03 gennaio 2026 • 07:00

In Attitudini: nessuna, la regista italofrancese Sophie Chiaro racconta i tre comici: «Temevano di scalfire la loro maschera di comici. Alla fine è stato Giacomo, che era il più restio, a darmi il via libera. Mi piace raccontare gruppi di persone, entrarci dentro e muovermi con loro come se fossimo uno stormo di uccelli»

Ci voleva lo sguardo sensibile e discreto di Sophie Chiarello per scalfire le maschere di Aldo, Giovanni e Giacomo, che nel documentario Attitudini: nessuna si mostrano in tutta la loro fanciullezza e vulnerabilità. Un viaggio agrodolce nella memoria storica e personale dei tre comici che ha conquistato il pubblico, incassando oltre due milioni di euro. Una sorpresa per l'autrice francese naturalizzata italiana, vincitrice di un David di Donatello nel 2023 per il documentario Il cerchio, che ci

