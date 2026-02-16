Sophie Okonedo: «Voglio solo restare creativa. Recitare mi fa trovare pace»

L’attrice, candidata all’Oscar con Hotel Rwanda, recita nel nuovo film del duo Kelly O’Sullivan e Alex Thompson, Mouse, presentato in questi giorni alla Berlinale: «Non provengo da una famiglia di attori, ma fin da quando ero piccola, credo già dall’età di sette anni, ho sentito che la recitazione era la mia strada»
Berlinale 76. In un festival senza glamour, star acchiappa pubblico, e senza film italiani, la direttrice artistica Tricia Tuttle cerca di combattere contro i tagli al budget, il tabù tedesco su Gaza e il timore crescente delle major di esporre i propri film alla critica internazionale, dopo il flop di Joker: Folie à deux, presentato con un effetto boomerang a Venezia 2024. Un’occasione per superare la pigrizia, aprire gli occhi su cinematografie emergenti, cercare nuovi sguardi e confermare i t