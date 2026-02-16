L’intervista

Sophie Okonedo: «Voglio solo restare creativa. Recitare mi fa trovare pace»

Hakim Zejjari
16 febbraio 2026 • 19:22Aggiornato, 16 febbraio 2026 • 19:31

L’attrice, candidata all’Oscar con Hotel Rwanda, recita nel nuovo film del duo Kelly O’Sullivan e Alex Thompson, Mouse, presentato in questi giorni alla Berlinale: «Non provengo da una famiglia di attori, ma fin da quando ero piccola, credo già dall’età di sette anni, ho sentito che la recitazione era la mia strada»

Berlinale 76. In un festival senza glamour, star acchiappa pubblico, e senza film italiani, la direttrice artistica Tricia Tuttle cerca di combattere contro i tagli al budget, il tabù tedesco su Gaza e il timore crescente delle major di esporre i propri film alla critica internazionale, dopo il flop di Joker: Folie à deux, presentato con un effetto boomerang a Venezia 2024. Un’occasione per superare la pigrizia, aprire gli occhi su cinematografie emergenti, cercare nuovi sguardi e confermare i t

Giornalista pubblicista diplomato al Centro sperimentale di cinematografia, autore e producer Tv di diversi speciali e reportage sul cinema e l’arte. Le sue interviste con grandi nomi della cultura (da Madonna a Mark Knopfler passando per Woody Allen, Jonathan Coe o Quentin Tarantino) lo hanno portato a collaborare con Sky Italia, Mediaset, il canale internazionale di news France 24 e The New York Times.