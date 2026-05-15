“Soudain”, tra Alzheimer e Basaglia: un film che lavora sulla speranza

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Cannes – Da vicino nessuno è normale: Ryusuke Hamaguchi, il grande autore nipponico Oscar per il miglior film straniero nel 2021 per Drive my car (da Haruki Nurakami) scopre il nostro Franco Basaglia e la possibilità di “rendere possibile l’impossibile”.La rivoluzione italiana che ha chiuso la detenzione nei manicomi sembra utopia per il Giappone di oggi. Ma l’incontro con una regista teatrale che mette in scena la parola d’ordine basagliana restituisce speranza e combattività alla nuova direttr