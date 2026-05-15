“Soudain”, tra Alzheimer e Basaglia: un film che lavora sulla speranza

Nel film diretto dal giapponese Ryusuke Hamaguchi l’incontro con una regista teatrale che mette in scena la parola d’ordine basagliana restituisce combattività alla nuova direttrice di una casa di riposo parigina per anziani che propugna “l’Humanitude”, un approccio terapeutico basato sui valori del rispetto e della dignità delle persone
Cannes – Da vicino nessuno è normale: Ryusuke Hamaguchi, il grande autore nipponico Oscar per il miglior film straniero nel 2021 per Drive my car (da Haruki Nurakami) scopre il nostro Franco Basaglia e la possibilità di “rendere possibile l’impossibile”.La rivoluzione italiana che ha chiuso la detenzione nei manicomi sembra utopia per il Giappone di oggi. Ma l’incontro con una regista teatrale che mette in scena la parola d’ordine basagliana restituisce speranza e combattività alla nuova direttr