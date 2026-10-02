Spazi per il femminismo. La Casa delle donne compie cinquant’anni

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Era il 2 ottobre 1976 quando il Movimento di Liberazione della Donna ha occupato Palazzo Nardini, in via del Governo Vecchio, a Roma. In pochissimo tempo, quel luogo è stato abitato da moltissimi collettivi diversi, in lotta per i diritti. Mezzo secolo dopo l’esigenza rimane la stessa di allora: uno spazio dove fare politica

Il 2 ottobre 1976 il Movimento di Liberazione della Donna occupa Palazzo Nardini, in via del Governo Vecchio, a Roma. In pochissimo tempo il palazzo viene abitato da tanti e diversi collettivi femministi, diventa uno spazio in cui sperimentare, fare, stare: nei sette anni dell’occupazione il palazzo ospita un consultorio, un asilo nido, una ludoteca, redazioni di giornali e di radio, centri di documentazione, collettivi di quartiere, di scuola e di università. È lì che si organizzano le prime ma