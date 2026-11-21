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Per l’umanità il problema del tempo si sta ridimensionando. Forse gli esseri umani ne avranno tutti tanto, di tempo, e molto presto, se gli verrà sottratta la possibilità di fare cose, perché farà tutto Claude. Lo spazio invece non si moltiplicherà, si moltiplica solo eliminando umani o andando su Marte

Seguo un account che racconta la vita in Cina. Sono video fatti da giovani donne fra i venti e i trent’anni, sole. Donne di due tipi. Quelle che vivono in appartamenti di sei metri quadri nelle grandi città, e quelle che vivono isolate in una catapecchia in mezzo alle montagne. In montagna hanno a disposizione più spazio, e qualche gallina, e la foresta intorno, ma sono lontane dai centri abitati. Una favola antica, umanizzata: la ragazza di montagna e la ragazza di città. Entrambe indossano i j