La panna cotta, nessun preparato liofilizzato potrà mai riprodurre la texture di questo dolce al cucchiaio fatto in casa.

Cosa vi serve:

- 600 g di panna fresca;

- 80 g di zucchero semolato;

- 10 g di gelatina in fogli;

- Semi di un baccello di vaniglia.

Procedimento

Mettete a mollo la gelatina in acqua fredda, foglio per foglio, e fatela ammollare per circa 10 minuti.

Nel frattempo scaldate la panna fresca, con lo zucchero e i semi di vaniglia al suo interno, non deve arrivare a bollore, ma quasi. Strizzate bene la gelatina e, con l’aiuto di una frusta, inseritela nella panna, girate bene e versate il composto negli stampini.

Fate raffreddare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti e poi mettete gli stampini a riposare in frigo per almeno 5 ore.

