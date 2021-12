La pasta burro e parmigiano che, se fatta a regola d’arte, come spiego nel mio libro Cucinare Stanca è la base di ogni pasta a base bianca, quindi senza sugo di pomodoro, che tutto salva e tutto amalgama. Se ancora non avete il libro vi anticipo questa ricetta per due persone:

- 150 g di spaghetti quadrati;

- 30 g di burro;

- 30 g di parmigiano.

Procedimento

Cuocete in acqua bollente e salata la pasta.

Aiutandovi con una schiumaiola tirate su la pasta quando mancano 3 minuti rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, adagiandola direttamente su una padella.

Finite la cottura in padella, a fuoco medio, versando in totale 4/5 mestoli d’acqua di cottura e girando vigorosamente con la stessa schiumaiola finché non si crei una cremina data dall’amido rilasciato dalla pasta.Una volta raggiunta la cottura, fuori dal fuoco versate il burro e il parmigiano, girando sempre vigorosamente. La gioia della vita mia.

