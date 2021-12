La pasta frolla, una ricetta versatile e semplice che si adatta sia a crostate che a biscotti. Cosa vi serve:

- 170 g di burro;

- 4 g di sale;

- 140 g di zucchero a velo;

- 50 g di farina di mandorle o nocciole;

- 80 g di uova;

- 370 g di farina 00.

Procedimento

Se non avete le mani bollenti come l’inferno, potete anche procedere a mano, con estrema velocità, altrimenti anche in planetaria con foglia.

Tagliate a tocchetti il burro freddo di frigorifero e lavoratelo con il sale, la farina di mandorle e con la farina 00 fino a ottenere una sabbia tipo Sardegna ma un po’ peggio.

Procedete poi con lo zucchero a velo e lavorate l’impasto fino a che questo si amalgami bene.

Per ultimo versate le uova, qui dovete essere velocissimi, una volta assorbite dall’impasto dovete fermarvi, avere il coraggio di dire basta. Fate riposare l’impasto almeno 8 ore prima di utilizzarlo.

