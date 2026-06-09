dal 10 giugno al cinema

Spielberg torna agli alieni, ma il suo ottimismo arranca

Teresa Marchesi
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09 giugno 2026 • 18:43Aggiornato, 09 giugno 2026 • 19:17

In Disclosure Day il regista sceglie ancora la fantascienza, ma il suo sguardo è del tutto cambiato. Quella di Incontri ravvicinati del terzo tipo era una congiura per il Bene: qui il complotto è per il Male

Nel 1978, quando uscì in Italia Incontri ravvicinati del terzo tipo, molti di noi stabilirono con Steven Spielberg un patto tacito di adesione senza se e senza ma, a valere per sempre. Praticamente gli si affidava l’appalto del nostro immaginario. Quello di Duel, di Sugarland Express, de Lo squalo era solo un talento. Lo step di Incontri lo promuoveva a profeta. Un patto analogo con i lettori se lo guadagnò in area bestseller, a partire dal 2003, il Dan Brown de Il Codice da Vinci. Incontri ravv

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Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.