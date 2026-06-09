Spielberg torna agli alieni, ma il suo ottimismo arranca

In Disclosure Day il regista sceglie ancora la fantascienza, ma il suo sguardo è del tutto cambiato. Quella di Incontri ravvicinati del terzo tipo era una congiura per il Bene: qui il complotto è per il Male
Nel 1978, quando uscì in Italia Incontri ravvicinati del terzo tipo, molti di noi stabilirono con Steven Spielberg un patto tacito di adesione senza se e senza ma, a valere per sempre. Praticamente gli si affidava l’appalto del nostro immaginario. Quello di Duel, di Sugarland Express, de Lo squalo era solo un talento. Lo step di Incontri lo promuoveva a profeta. Un patto analogo con i lettori se lo guadagnò in area bestseller, a partire dal 2003, il Dan Brown de Il Codice da Vinci. Incontri ravv