Sprechi alimentari e upcycling: Reduced nasce con lo scopo di ridurne l’impatto

Federico Panetta
24 novembre 2025 • 14:48

Spesso i cittadini vengono indicati come i principali responsabilità dello spreco alimentare, ma in realtà rappresentano solo una parte del problema. Gran parte di questo si genera lungo l'intera filiera

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l’ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: il tema del numero di questo mese è cucina insostenibile. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link. Ogni anno in

Classe 1993, un passato in cucina, una laurea in scienze gastronomiche e un master in storia e cultura dell’alimentazione. Ha collaborato con Cook_inc  alla realizzazione della fanzine “Erbe di mare”, dedicata alla storia del consumo di alghe