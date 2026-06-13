Tremate, le nozze son tornate: la temibile stagione dei matrimoni

La stagione in cui tutti si sposano, tra maggio e luglio, dovrebbe essere benvenuta: ogni occasione per mettere un vestito carino e bere champagne alle quattro di pomeriggio ci rende felici. Ma è successo ultimamente qualcosa che sta rendendo i matrimoni sempre meno simili a una festa e più una tassa

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È tornata, è proprio lei, è qui fra noi: è la stagione dei matrimoni. La stagione dei matrimoni incombe sulle nostre vite tra maggio e luglio, ci tende agguati nelle ville di campagna e nelle masserie pugliesi, aspetta pazientemente che tu ti rilassi, compiaciuto dei soldi che tra Natale e aprile sei riuscito a mettere da parte per le tue vacanze, e poi ti aggredisce con i suoi RSVP con Iban. «Secondo me questo è l’ultimo», dico ogni anno festeggiando quella che erroneamente penso sempre essere