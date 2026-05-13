Stefano Petrocchi: «Volevo rendere Bellonci vitale senza allontanarmi dalla figura storica»

Con Romanzo privato, Mondadori, Stefano Petrocchi, direttore della fondazione Bellonci, segretario dello Strega, compie un’operazione letteraria davvero interessante. Costruisce Bellonci nella dimensione di un personaggio narrativo, senza però sottrarsi alla Storia
Scrivere di Maria Bellonci significa confrontarsi con un monumento della cultura italiana del Novecento. Non solo la madre del Premio Strega, ma una grande scrittrice che ha fatto della ricerca storica un corpo vivo, pulsante di contraddizioni. Dietro l’immagine pubblica, con quella sua voce impostata e stentorea che molti ricordano, si celava una profonda inquietudine. Con Romanzo privato, Mondadori, Stefano Petrocchi, direttore della fondazione Bellonci, segretario dello Strega, compie un’oper