La retromania è una tradizione, quella nostalgia che ci fa scavare tra i rifiuti del passato

Casablancas e gli Strokes hanno capito esattamente come rifilarci tutte le sole di questo mondo. Sanno cosa vogliamo: crogiolarci nella nostalgia. Non vogliamo solo ascoltare un nuovo disco degli Strokes, vogliamo essere le persone che eravamo quando ascoltavamo gli Strokes per la prima volta
Questa settimana ho avuto più conversazioni sul ritorno degli Strokes che sulla missione spaziale di Artemis II, e questo è tutto quello che ho da dire sulla mia generazione, o quantomeno sulla mia piccola, piccola bolla. Una bolla in cui un rutto di Julian Casablancas è in fin dei conti più interessante delle nuove frontiere della conoscenza umana, perché il rutto di Casablancas ci è famigliare e viene dal passato per confortarci, mentre lo spazio è lontano, sconosciuto e fa paura. «Life is Sim