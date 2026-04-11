La retromania è una tradizione, quella nostalgia che ci fa scavare tra i rifiuti del passato

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Questa settimana ho avuto più conversazioni sul ritorno degli Strokes che sulla missione spaziale di Artemis II, e questo è tutto quello che ho da dire sulla mia generazione, o quantomeno sulla mia piccola, piccola bolla. Una bolla in cui un rutto di Julian Casablancas è in fin dei conti più interessante delle nuove frontiere della conoscenza umana, perché il rutto di Casablancas ci è famigliare e viene dal passato per confortarci, mentre lo spazio è lontano, sconosciuto e fa paura. «Life is Sim