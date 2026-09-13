Tra Stuart e Oprah Winfrey: per rendere più sexy i libri si deve tollerare quasi tutto

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Cosa c’entra Heated Rivalry, la tamarrissima serie sull’amore proibito tra due giocatori di hockey dei giorni nostri, con un romanzo ambientato nella Scozia rurale e turbo-bigotta degli anni Novanta? Esatto, niente, ma se il paragone lo fa Oprah Winfrey le andiamo dietro e l’autore ringrazia. È successo a Douglas Stuart, autore di alcuni magnifici libri (Storia di Shuggie Bain è l’esordio con cui ha vinto il Booker Prize nel 2020) tutti pubblicati in Italia da Mondadori, incluso John figlio di J