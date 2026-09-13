Tra Stuart e Oprah Winfrey: per rendere più sexy i libri si deve tollerare quasi tutto

Nel suo famoso book club, la conduttrice ha parlato dell’ultimo testo dell’autore con un confronto azzardato. Un dazio da pagare per entrare nel mainstream
Cosa c’entra Heated Rivalry, la tamarrissima serie sull’amore proibito tra due giocatori di hockey dei giorni nostri, con un romanzo ambientato nella Scozia rurale e turbo-bigotta degli anni Novanta? Esatto, niente, ma se il paragone lo fa Oprah Winfrey le andiamo dietro e l’autore ringrazia. È successo a Douglas Stuart, autore di alcuni magnifici libri (Storia di Shuggie Bain è l’esordio con cui ha vinto il Booker Prize nel 2020) tutti pubblicati in Italia da Mondadori, incluso John figlio di J