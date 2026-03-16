Tendenza GutTok: l’intestino è social

In un’epoca caratterizzata da incertezze sanitarie, ambientali e culturali, il nostro intestino diventa lo specchio di identità e benessere. Questa nuova spiritualità della digestione ha già attratto l’attenzione di milioni di utenti su TikTok, oltre che quella dei mercati alimentari globali

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo del ritorno nella nostra dieta delle fibre. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina , invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si scrive a questo link . Se i