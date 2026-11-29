Con la storia della sua protagonista, Fumettibrutti ha scritto un libro sulla fatica e la gioia di abitare la propria pelle. Parla di crescita e perdita, di legami familiari, amicizia e transfobia e ci offre la consapevolezza che non siamo mai sole
Ci sono lacrime che si mescolano alla nebbia, ali di piume bianche, brillantini e una ragazza che cerca (faticosamente) di trovare il proprio posto nel mondo. Con il suo primo romanzo, Cigni selvaggi (Feltrinelli), Fumettibrutti ci relega una favola contemporanea sulla crescita e sulla perdita, sui legami familiari e sull’amicizia, sull’amore e sul potere dei sogni, dove la protagonista, Teresa, cerca disperatamente di tenere insieme i pezzi della propria vita tra identità, università, famiglia