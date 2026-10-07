Tessere la tela delle narrazioni. L’arte poetica di Maria Lai

Nella mostra del Madre a Napoli si racconta la storia di quanto è stata rivoluzionaria l’artista sarda. Che possiamo definire poeta nel senso etimologico di questa parola: chi fa, chi crea. Maria Lai ha posato il suo sguardo su telai e libri, attribuendo loro nuovi orizzonti di senso

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Nasceva ad Ulassai il 27 settembre 1919 Maria Lai, l’artista che ha rivoluzionato lo statuto dell’arte tessile. Nel giorno del suo compleanno il museo Madre di Napoli, che le dedica una ricchissima retrospettiva, la festeggia con Trame mediterranee, laboratori, attività didattiche visite guidate. Con Maria Lai. Essere è tessere quella che viene raccontata dalla mostra del Madre è la storia di una poeta. Una vita artistica lunga e straordinaria, ripercorsa attraverso duecento opere, per le cure d