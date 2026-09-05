Venezia 83

“The Basics of Philosphy”: intrighi, Spinoza e finali irresistibili

Teresa Marchesi
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05 settembre 2026 • 07:00

Con il film presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia, Paul Schrader prosegue il suo viaggio nelle solitudini che celano assilli e segreti: un’operetta morale su un professore di filosofia, dal cui passato emergono fantasmi

VENEZIA – L’Etica di Baruch Spinoza può essere una ciambella di salvataggio? Non è per snobismo che ai festival si privilegia, in certe giornate, un titolo fuori concorso. Paul Schrader è lo sceneggiatore di Taxi Driver, di Toro Scatenato, L’ultima tentazione di Cristo e Al di là della vita, parlando solo del cinema di Martin Scorsese. Tra le sue regie vi sfido a non ricordare almeno American Gigolo, Cortesie per gli ospiti e Affliction. Da ragazzino ottantenne (ragazzino: chi lo conosce lo sa)

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.