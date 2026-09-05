“The Basics of Philosphy”: intrighi, Spinoza e finali irresistibili

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VENEZIA – L’Etica di Baruch Spinoza può essere una ciambella di salvataggio? Non è per snobismo che ai festival si privilegia, in certe giornate, un titolo fuori concorso. Paul Schrader è lo sceneggiatore di Taxi Driver, di Toro Scatenato, L’ultima tentazione di Cristo e Al di là della vita, parlando solo del cinema di Martin Scorsese. Tra le sue regie vi sfido a non ricordare almeno American Gigolo, Cortesie per gli ospiti e Affliction. Da ragazzino ottantenne (ragazzino: chi lo conosce lo sa)