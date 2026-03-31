“The Drama” attira polemiche, ma è solo una bella dark comedy

Ha provocato critiche al “buio”, diventando un caso online, perché tocca il più controverso dei temi negli Usa. Ma in realtà il film del genietto norvegese Kristoffer Borgli, con protagonisti Robert Pattinson e Zendaya, è una commedia acida puntellata di riferimenti cinefili

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È la cattiva coscienza del Secondo Emendamento, il male oscuro che inquina la rispettabilità americana? Perché si è scatenato a scatola chiusa un “caso” virale intorno a un film come The Drama – Un segreto è per sempre, che da noi esce il Primo aprile ma negli Usa solo due giorni dopo? Il film scritto e diretto dal genietto norvegese Kristoffer Borgli, adottato dalla prestigiosa A24 e in Italia tradizionalmente distribuito da I Wonder, è una commedia acida che terremota gli stereotipi della wedd