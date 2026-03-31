Nelle sale

“The Drama” attira polemiche, ma è solo una bella dark comedy

Teresa Marchesi
31 marzo 2026 • 19:23

Ha provocato critiche al “buio”, diventando un caso online, perché tocca il più controverso dei temi negli Usa. Ma in realtà il film del genietto norvegese Kristoffer Borgli, con protagonisti Robert Pattinson e Zendaya, è una commedia acida puntellata di riferimenti cinefili 

È la cattiva coscienza del Secondo Emendamento, il male oscuro che inquina la rispettabilità americana? Perché si è scatenato a scatola chiusa un “caso” virale intorno a un film come The Drama – Un segreto è per sempre, che da noi esce il Primo aprile ma negli Usa solo due giorni dopo? Il film scritto e diretto dal genietto norvegese Kristoffer Borgli, adottato dalla prestigiosa A24 e in Italia tradizionalmente distribuito da I Wonder, è una commedia acida che terremota gli stereotipi della wedd

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Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.