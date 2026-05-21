Amore gay tra storia e satira: la lotta di Cannes è queer

La maggior parte delle love story di questa edizione del Festival sono queer: insieme ai film storici sulla Resistenza, è l’altro fil rouge. The Man I Love di Ira Sachs con un intensissimo Rami Malek ricostruisce la New York degli anni Ottanta in piena emergenza Aids. Mentre Jim Queen è un cartoon irriverente in cui le persone lgbtq+ vengono afflitte da un temibile morbo che fa diventare etero