mamme contro mamme

«Ti amo» o non «ti amo», la maternità non ha zone grigie

Giulia Pilottieditor
02 maggio 2026 • 13:40

Una frase della psicoterapeuta Stefania Andreoli scatena il dibattito. L’impressione è che avrebbe potuto dire qualsiasi cosa e la reazione sarebbe stata la stessa. Ma non riusciranno a polarizzarmi, nemmeno stavolta

Un tempo i social mi si riempivano di maschi attraenti e trailer di nuovi film, ora vedo solo lavatrici a triplo (triplo!) carico e dissing tra pediatre e psicoterapeute. L’algoritmo è veloce e sa esattamente cosa faccio da un anno a questa parte: cambio molti pannolini, al cinema non ci vado più e lui si è regolato di conseguenza. Instagram ha seguito al secondo tutte le fasi di crescita di mio figlio, proponendomi borse per l’ospedale quando stavo per partorire, consigli di allattamento per le

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Giulia Pilotti
Giulia Pilotti
Giulia Pilottieditor

Nata a Roma nel 1992, cresciuta a Parma, ora vive a Milano. Ha studiato comunicazione e editoria, lavora in un’agenzia letteraria.