Tredici giorni per scandagliare un’amicizia e la propria identità. W., il romanzo dell’èra digitale

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È un libro sull’amicizia, o meglio su quel momento strano e complicato della vita in cui l’amicizia si confonde con l’amore, e viceversa. Ma è anche un libro sul tempo che passa, su come possa essere complicato, a ogni età, cercare di misurarlo, di adattarlo ai ritmi del nostro quotidiano. Parlo di W., il romanzo d’esordio di Tiemen Hiemstra, appena pubblicato in Italia da Adelphi (traduzione di Dafne Paris). Il titolo somiglia a quello di un romanzo di Perec (W o il ricordo d’infanzia). La tram