l’accordo sul social cinese

TikTok resta negli Usa. E la famiglia Ellison allarga il suo impero

Damiano D’Agostino
23 gennaio 2026 • 18:32

Dopo anni di battibecchi, cominciati nel 2020, e rinvii vari, è arrivata quindi la parola fine a questa saga: a prendere il controllo del social negli Stati Uniti è una cordata di imprenditori, tra cui Larry Ellison, ceo di Oracle e  padre di David, proprietario di Paramount Skydance, di simpatie trumpiane

È ufficiale: TikTok rimane negli Stati Uniti. La notizia è arrivata nella serata di giovedì 22 gennaio, ultimo giorno utile prima che la scure trumpiana mettesse fine alle operazioni del social network cinese su suolo americano. Dopo anni di battibecchi, cominciati nel 2020, e rinvii vari, è arrivata quindi la parola fine a questa saga: a prendere il controllo di TikTok negli Stati Uniti è una cordata di imprenditori, alcuni di loro molto vicini alla Casa Bianca. Primo tra tutti Larry Ellison, i

Per continuare a leggere questo articolo

Damiano D’Agostino
Damiano D’Agostino
Damiano D’Agostino

Giornalista pubblicista, torinese classe 1998. Scrive di tecnologia, fumetti e videogiochi e cultura pop. Ha collaborato con Fumo di China, Videogiochitalia.it, The Hollywood Reporter Roma, Il Messaggero e Domani.