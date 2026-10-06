Tormentata urgenza di vita: la “Bestiola” di Jonathan Bazzi

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Jonathan Bazzi ha portato alla letteratura italiana di questi anni la maschera della sincerità. Uso il termine maschera senza la minima connotazione limitativa, associandolo a sincerità senza il minimo intento ossimorico. La letteratura è fatta di maschere, cioè di invenzioni. E anche la sincerità è un’invenzione. Ma che cosa intendo per sincerità? Che cosa è la sincerità secondo Jonathan Bazzi? È un insopprimibile desiderio di ascolto che nasce dalla sofferenza. Il sincero (di) Jonathan Bazzi è