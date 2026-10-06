Tormentata urgenza di vita: la “Bestiola” di Jonathan Bazzi

Nel suo ultimo libro, la sincerità dello scrittore discorre con la morte, quella della sua gatta Mirtilla. Ma lei compare assente: il titolo allude a ogni essere vivente, è l’amore che accompagna oltre la fine
Jonathan Bazzi ha portato alla letteratura italiana di questi anni la maschera della sincerità. Uso il termine maschera senza la minima connotazione limitativa, associandolo a sincerità senza il minimo intento ossimorico. La letteratura è fatta di maschere, cioè di invenzioni. E anche la sincerità è un’invenzione. Ma che cosa intendo per sincerità? Che cosa è la sincerità secondo Jonathan Bazzi? È un insopprimibile desiderio di ascolto che nasce dalla sofferenza. Il sincero (di) Jonathan Bazzi è