Tornare alle Variazioni Goldberg. Il fascino di Bach resta eterno

Sono uno dei massimi capolavori della musica colta occidentale, uno standard quasi impossibile da eguagliare per chiunque. Dalla registrazione di Gould fino alla scena del Silenzio degli innocenti, non sappiamo quando iniziano e quando finiscono

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Probabilmente ricordate la scena. Al centro di una grande sala c’è una cella. Dentro, un tavolo con dei disegni e il registratore che manda musica per pianoforte in sottofondo. Oltre un paravento, un uomo possente, vestito di bianco. Due secondini attraversano la sala col vassoio del cibo, raggiungono la cella, ammanettano il detenuto alle sbarre ed entrano. Per loro sarà la fine. È Il silenzio degli innocenti, il film di Jonathan Demme con Anthony Hopkins e Jodie Foster. Una delle sequenze più