Mentre sono in un locale romano penso al club berlinese, il cui Minosse dantesco è Sven Marquardt. Chissà se mi farebbe entrare. Poi mi perdo dentro la mostra sui volti del Fayum, fototessere per l’Aldilà

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Sabato (scorso) Si chiama Soap House, ed è un nome giusto perché occupa gli spazi delle ex Saponerie Mira Lanza. Conserva, infatti, la struttura della fabbrica che fu: il fascino dell’archeologia industriale è pari ormai a quello dei dinosauri e delle caverne con i graffiti sulle pareti. Sono l’unico qui dentro a ricordarsi dell’Olandesina della Mira Lanza, credo. Se l’avessero saputo all’ingresso, non penso che mi avrebbero fatto entrare. Sono anche l’unico a portare dei pantaloni chiari di mar