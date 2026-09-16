Tra destino e soggettività. Anatomia delle opinioni

Siamo abituati a considerare le nostre convinzioni più profonde come frutto del nostro pensiero e della nostra elaborazione. Invece una serie di elementi bizzarri, dalla geografia alla storia al clima in cui siamo cresciuti, ci influenzano in modi inaspettati

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Qualche anno fa il quotidiano britannico The Guardian ha avuto il coraggio di informare i suoi lettori di sinistra che le persone attraenti tendono a essere di destra. Chi possiede tratti convenzionalmente desiderabili – uomini e donne alti, uomini naturalmente muscolosi, donne dal viso simmetrico – vota conservatore. Più precisamente, le persone attraenti credono di più nella meritocrazia: la classica idea conservatrice secondo cui bisogna meritarsi ciò che si ottiene, e si ottiene ciò che si m