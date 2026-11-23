I ritratti di Avedon esposti a Roma fotografano il West americano negli anni del reaganismo. Mentre il saggio di Federico Petroni ricostruisce come è cambiato quel mondo di destra oggi
Richard Avedon viene spesso definito ritrattista: cosa formalmente vera, ma solo nel caso in cui si consideri il ritratto la sua principale lente sul mondo. Il fotografo newyorchese è infatti noto ai più per i ritratti – in buona parte commissionati – realizzati per star e celebrità del jet-set internazionale, dalla famosissima fotografia che ritrae Nastassja Kinski vestita solo da un boa costrittore che le cinge il corpo fino ai ritratti di John Lennon, Truman Capote, Marilyn Monroe, Malcom X,