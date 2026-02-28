Tra Oriente e Occidente, le infinite vie delle Bibbie

Ventitré secoli, distanze enormi percorse dai libri, scoperti e materialmente trasportati da uomini, e da alcune donne emancipate, intelligenti e appassionate, in una ricerca di per sé inesauribile e piena di sorprese. Ecco in una frase le vie delle Bibbie ricostruite nell’ultimo libro di Giovanni Maria Vian
Pubblichiamo quasi integralmente la conclusione del libro Le vie delle Bibbie (il Mulino), in libreria dal 27 febbraio Ventitré secoli, distanze enormi percorse dai libri, scoperti e materialmente trasportati da uomini, e da alcune donne emancipate, intelligenti e appassionate, in una ricerca di per sé inesauribile e piena di sorprese. Ecco in una frase le vie delle Bibbie ricostruite in questo libro. A partire dall’antico Oriente. I libri biblici emergono da un lungo processo che matura in un