Tra Oriente e Occidente, le infinite vie delle Bibbie

Giovanni Maria Vianstorico
28 febbraio 2026 • 18:37

Ventitré secoli, distanze enormi percorse dai libri, scoperti e materialmente trasportati da uomini, e da alcune donne emancipate, intelligenti e appassionate, in una ricerca di per sé inesauribile e piena di sorprese. Ecco in una frase le vie delle Bibbie ricostruite nell’ultimo libro di Giovanni Maria Vian

Pubblichiamo quasi integralmente la conclusione del libro Le vie delle Bibbie (il Mulino), in libreria dal 27 febbraio Ventitré secoli, distanze enormi percorse dai libri, scoperti e materialmente trasportati da uomini, e da alcune donne emancipate, intelligenti e appassionate, in una ricerca di per sé inesauribile e piena di sorprese. Ecco in una frase le vie delle Bibbie ricostruite in questo libro. A partire dall’antico Oriente. I libri biblici emergono da un lungo processo che matura in un

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).