Tra utilità e divari: il cibo algoritmico secondo la Fao

Dai campi alle cucine, l’Ia può aiutare a usare meglio le risorse, conservare gli alimenti e ridurre gli sprechi. Ma ai benefici si accompagnano costi ambientali e condizioni di accesso che non sono uguali per tutti. Un recente documento dell’Hlpe-Fsn punta l’attenzione sull’agricoltura e sul tema del digital divide

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc