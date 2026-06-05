Tracce di blu, dolore e amore. Dentro la memoria queer

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«Come hanno fatto i miei amici ad attraversare il fiume cobalto, con che moneta hanno pagato il traghettatore, quando partirono per la spiaggia color indaco sotto questo cielo nero pece?». L’ultima parola del capitolo Nel blu di Chroma. Un libro sul colore – giugno ’93 di Derek Jarman, è «tomba». L’ultima parola del libro è «morte», affiancata alla vita, nell’ultimo verso: «Di vita e di morte». È N el blu che Jarman ricorda i suoi amici: David, Howard, Graham, Terry, Paul, «i miei ricordi del c